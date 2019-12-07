Ericsson выплатит более 1 млрд. долларов властям США в рамках дела по коррупции

Шведская телекоммуникационная компания Ericsson выплатит более 1 млрд. долларов США штрафа в рамках соглашения с американскими властями для урегулирования претензий при расследовании фактов коррупции, в том числе подкупа правительственных чиновников в ряде стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в Швеции пресс-релизе концерна.

"Ericsson заключил соглашение с Министерством юстиции США по урегулированию обвинений, связанных с нарушениями закона о противодействии коррупции. Общие выплаты составят 1,06 млрд. долларов США", - говорится в сообщении

Глава концерна Бёрье Экхольм пояснил, что эти правонарушения совершались самостоятельно отдельными менеджерами на местах.

"В некоторых регионах у нас было несколько принимавших решения сотрудников, которые действовали со злым умыслом и которые сознательно не применяли правила. У нас абсолютно нулевая терпимость к коррупции, и мы примем меры против нарушений наших правил", - подчеркнул Б.Экхольм.

Отметим, что правонарушения - подкуп должностных лиц - были совершены в 2000-2016 годах и связаны со сделками в Китае, Вьетнаме, Кувейте, Индонезии и Джибути. Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование по делу Ericsson в 2013 году, американский Минюст - в 2015. Концерн признал нарушения закона противодействии коррупции.