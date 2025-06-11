Северный Кипр предлагает провести конференцию для углубления экономического сотрудничества с тюркскими странами

16^05 Предлагается провести масштабную конференцию с целью углубления экономического сотрудничества между тюркскими государствами и Северным Кипром, а также анализа потенциальных моделей сотрудничества.

Северный Кипр предлагает провести масштабную конференцию для углубления экономического сотрудничества с тюркскими государствами, а также анализа потенциальных моделей сотрудничества.

Об этом Report заявил генеральный секретарь промышленной палаты Северного Кипра Эрчин Текакпынар.

По его словам, обсуждения могут пройти на Северном Кипре: "Дискуссии в таком формате могут способствовать развитию взаимных экономических связей в институциональных рамках".

Э.Текакпынар указал на необходимость углубления сотрудничества между тюркскими государствами.

По его словам, в настоящее время между тюркскими государствами существует годовой торговый оборот примерно в $200 млрд, однако Северный Кипр остается за его пределами: "Это заставляет задуматься. Мы тоже должны быть частью этой системы. Важно, чтобы тюркские государства признавали и знали нас".

Генеральный секретарь считает, что сотрудничество между Азербайджаном и Северным Кипром не должно ограничиваться лишь торговлей, а также должно расширяться в сферах туризма и строительства: "Эти отношения основаны на принципах взаимного уважения и поддержки".

По словам Э.Текакпынара, на Северном Кипре в настоящее время сотни азербайджанских студентов обучаются в вузах, а также граждане Азербайджана активно участвуют в строительной и торговой сферах: "Это создает возможности для сотрудничества не только в экономике, но и в плане культурного сближения".