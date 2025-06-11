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Северный Кипр предлагает провести конференцию для углубления экономического сотрудничества с тюркскими странами

Северный Кипр предлагает провести конференцию для углубления экономического сотрудничества с тюркскими странами 16^05 Предлагается провести масштабную конференцию с целью углубления экономического сотрудничества между тюркскими государствами и Северным Кипром, а также анализа потенциальных моделей сотрудничества.
Бизнес
11 июня 2025 г. 16:33
Северный Кипр предлагает провести конференцию для углубления экономического сотрудничества с тюркскими странами

Северный Кипр предлагает провести масштабную конференцию для углубления экономического сотрудничества с тюркскими государствами, а также анализа потенциальных моделей сотрудничества.

Об этом Report заявил генеральный секретарь промышленной палаты Северного Кипра Эрчин Текакпынар.

По его словам, обсуждения могут пройти на Северном Кипре: "Дискуссии в таком формате могут способствовать развитию взаимных экономических связей в институциональных рамках".

Э.Текакпынар указал на необходимость углубления сотрудничества между тюркскими государствами.

По его словам, в настоящее время между тюркскими государствами существует годовой торговый оборот примерно в $200 млрд, однако Северный Кипр остается за его пределами: "Это заставляет задуматься. Мы тоже должны быть частью этой системы. Важно, чтобы тюркские государства признавали и знали нас".

Генеральный секретарь считает, что сотрудничество между Азербайджаном и Северным Кипром не должно ограничиваться лишь торговлей, а также должно расширяться в сферах туризма и строительства: "Эти отношения основаны на принципах взаимного уважения и поддержки".

По словам Э.Текакпынара, на Северном Кипре в настоящее время сотни азербайджанских студентов обучаются в вузах, а также граждане Азербайджана активно участвуют в строительной и торговой сферах: "Это создает возможности для сотрудничества не только в экономике, но и в плане культурного сближения".

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Версия на английском языке Northern Cyprus proposes to hold conference to deepen economic cooperation with Turkic countries
Версия на азербайджанском языке Türk dövlətləri ilə Şimali Kipr arasında əməkdaşlığın inkişafı üçün konfrans keçirmək təklif olunur

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