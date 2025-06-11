Северный Кипр предлагает провести конференцию для углубления экономического сотрудничества с тюркскими странами

Северный Кипр предлагает провести масштабную конференцию для углубления экономического сотрудничества с тюркскими государствами, а также анализа потенциальных моделей сотрудничества.
Об этом Report заявил генеральный секретарь промышленной палаты Северного Кипра Эрчин Текакпынар.
По его словам, обсуждения могут пройти на Северном Кипре: "Дискуссии в таком формате могут способствовать развитию взаимных экономических связей в институциональных рамках".
Э.Текакпынар указал на необходимость углубления сотрудничества между тюркскими государствами.
По его словам, в настоящее время между тюркскими государствами существует годовой торговый оборот примерно в $200 млрд, однако Северный Кипр остается за его пределами: "Это заставляет задуматься. Мы тоже должны быть частью этой системы. Важно, чтобы тюркские государства признавали и знали нас".
Генеральный секретарь считает, что сотрудничество между Азербайджаном и Северным Кипром не должно ограничиваться лишь торговлей, а также должно расширяться в сферах туризма и строительства: "Эти отношения основаны на принципах взаимного уважения и поддержки".
По словам Э.Текакпынара, на Северном Кипре в настоящее время сотни азербайджанских студентов обучаются в вузах, а также граждане Азербайджана активно участвуют в строительной и торговой сферах: "Это создает возможности для сотрудничества не только в экономике, но и в плане культурного сближения".