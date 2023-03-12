Эр-Рияд подпишет контракт с Boeing на производство самолетов суммой $35 млрд

Эр-Рияд готовится заключить сделку с американской корпорацией Boeing по производству самолетов для новой коммерческой авиакомпании.
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Издание пишет, что Суверенный фонд Саудовской Аравии может объявить о достижении договоренности с американским авиаконцерном 12 марта, когда планируется представить новую авиакомпанию. Ожидается, что сделкой на сумму $35 млрд будет предусмотрено производство "большого количества" самолетов, в том числе широкофюзеляжных лайнеров.
По сведениям The Wall Street Journal, на контракт претендовал также европейский авиастроительный концерн Airbus.