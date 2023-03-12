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Эр-Рияд подпишет контракт с Boeing на производство самолетов суммой $35 млрд

Эр-Рияд подпишет контракт с Boeing на производство самолетов суммой $35 млрд Эр-Рияд готовится заключить сделку с американской корпорацией Boeing по производству самолетов для новой коммерческой авиакомпании.
Бизнес
12 марта 2023 г. 05:06
Эр-Рияд подпишет контракт с Boeing на производство самолетов суммой $35 млрд

Эр-Рияд готовится заключить сделку с американской корпорацией Boeing по производству самолетов для новой коммерческой авиакомпании.

Как передает Report, об этом сообщила со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal.

Издание пишет, что Суверенный фонд Саудовской Аравии может объявить о достижении договоренности с американским авиаконцерном 12 марта, когда планируется представить новую авиакомпанию. Ожидается, что сделкой на сумму $35 млрд будет предусмотрено производство "большого количества" самолетов, в том числе широкофюзеляжных лайнеров.

По сведениям The Wall Street Journal, на контракт претендовал также европейский авиастроительный концерн Airbus.

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Версия на азербайджанском языке Səudiyyə Ərəbistanı 35 milyard dollarlıq “Boeing” təyyarələri almağı düşünür

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