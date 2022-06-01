Энгельбергер: Рады вернуться на выставку в Азербайджан после двухлетнего перерыва

Ассоциация машиностроителей Германии (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau - VDMA) рада вернуться на нефтегазовую выставку в Азербайджан после двухлетнего перерыва.

Ассоциация машиностроителей Германии (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau - VDMA) рада вернуться на нефтегазовую выставку в Азербайджан после двухлетнего перерыва.

Об этом Report заявил представитель VDMA Олаф Энгельбергер.

"Мы очень рады быть в Баку после двух лет пандемии COVID-19 и рады снова принять участие на выставке. Она проходит прекрасно", - заявил Энгельбергер.

По его словам техника, которую производят компании - участники ассоциации, используется в том числе в нефтегазовой сфере.

VDMA насчитывает почти 3 с половиной тысячи компаний со штатом более миллиона работников.

Сегодня в столице Азербайджана начала работу Бакинская энергетическая неделя. Учитывая современные тенденции в сфере энергетики, Бакинская энергетическая неделя в Азербайджане (Baku Energy Week) объединяет 27-ю Международную выставку "Нефть и Газ Каспия", 10-ю юбилейную Каспийскую международную выставку "Энергетика и альтернативная энергия", а также "Бакинский энергетический форум".

В выставках и форуме принимают участие 249 компаний из 30 стран.