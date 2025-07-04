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Эмомали Рахмон: Таджикистан заинтересован в увеличении торгового оборота со странами-членами ОЭС

Эмомали Рахмон: Таджикистан заинтересован в увеличении торгового оборота со странами-членами ОЭС 14:38 Таджикистан заинтересован в увеличении торгового оборота со странами-членами Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
Бизнес
4 июля 2025 г. 14:45
Эмомали Рахмон: Таджикистан заинтересован в увеличении торгового оборота со странами-членами ОЭС

Таджикистан заинтересован в увеличении торгового оборота со странами-членами Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на 17-м Саммите ОЭС.

По его словам, торгово-экономическое сотрудничество со странами региона является одним из основных направлений внешней политики Таджикистана: "Развитие сотрудничества в сферах торговли и финансов, энергетики, промышленности и сельского хозяйства является первым условием для развития региона. В 2024 году доля стран-членов ОЭС в торговом обороте Таджикистана составила 33%. Это означает рост на 18% по сравнению с показателями 2023 года. Таджикистан заинтересован в увеличении торгового оборота со странами-членами ОЭС".

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Версия на английском языке Rahmon: Tajikistan is interested in increasing trade turnover with ECO states
Версия на азербайджанском языке Emoməli Rəhmon: "Tacikistan ECO-ya üzv ölkələrlə ticarət dövriyyəsini artırmaqda maraqlıdır"

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