Эмин Гусейнов: Необходимо обеспечить занятость населения еще до переселения в Карабах

Занятость жителей должна быть обеспечена еще до их переселения на освобожденные от оккупации территории Азербайджана, и это одна из главных целей.

Занятость жителей должна быть обеспечена еще до их переселения на освобожденные от оккупации территории Азербайджана, и это одна из главных целей.

Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель президента на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (кроме Шушинского района) Эмин Гусейнов на заседании рабочей группы по градостроительству, состоявшемся в Агдаме.

"Занятость - очень серьезная проблема, здесь требуется индивидуальный подход. Мы должны детально рассмотреть возможности для каждой семьи, вопрос о переселении должен быть рассмотрен после решения вопроса о занятости семей. Это необходимо учитывать в градостроительных планах", - отметил он.