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Эмин Гусейнов: Необходимо обеспечить занятость населения еще до переселения в Карабах

Эмин Гусейнов: Необходимо обеспечить занятость населения еще до переселения в Карабах Занятость жителей должна быть обеспечена еще до их переселения на освобожденные от оккупации территории Азербайджана, и это одна из главных целей.
Бизнес
16 февраля 2023 г. 12:57
Эмин Гусейнов: Необходимо обеспечить занятость населения еще до переселения в Карабах

Занятость жителей должна быть обеспечена еще до их переселения на освобожденные от оккупации территории Азербайджана, и это одна из главных целей.

Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель президента на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (кроме Шушинского района) Эмин Гусейнов на заседании рабочей группы по градостроительству, состоявшемся в Агдаме.

"Занятость - очень серьезная проблема, здесь требуется индивидуальный подход. Мы должны детально рассмотреть возможности для каждой семьи, вопрос о переселении должен быть рассмотрен после решения вопроса о занятости семей. Это необходимо учитывать в градостроительных планах", - отметил он.

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Версия на английском языке Emin Huseynov: Employment must be ensured before population is moved to Karabakh
Версия на азербайджанском языке Emin Hüseynov: "Əhali Qarabağa köçürülməmiş məşğulluğu təmin edilməlidir"

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