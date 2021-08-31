Эмин Агаларов в пригороде Баку откроет торговый центр и проложит бульвар

Строительство торгового центра на территории курортного поселка Sea Breeze в пригороде Баку начнется в сентябре. Открыть объект планируется летом 2022 года.

Строительство торгового центра на территории курортного поселка Sea Breeze в пригороде Баку Нардаране начнется в сентябре. Открыть объект планируется летом 2022 года.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС девелопер проекта, первый вице-президент компании Crocus Group Эмин Агаларов.

"Торговый центр мы начинаем строить с 15 сентября. Общая площадь первой фазы составит 43 тыс. кв.м. К следующему лету я планирую его закончить", - сказал Агаларов. Общая площадь проекта в будущем будет доведена до 60 тыс. кв.м, причем 34 тыс.кв.м займет парковка, а 12 тыс. кв.м будет отдано под жилье на верхних этажах.

Кроме того, в Sea Breeze планируется проложить шестикилометровый бульвар с пешеходной зоной, велосипедными дорожками, озеленением и местами для отдыха.

В ближайшее время также начнется строительство апарт-отелей Grand Hotel и Skyline с гостиничными номерами и апартаментами для постоянного проживания. Объекты планируется открыть в 2023 и 2024 годах соответственно.