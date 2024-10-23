Эльнур Солтанов: Около 15% выбросов парниковых газов в Азербайджане приходятся на сферу транспорта

Около 15% выбросов парниковых газов в Азербайджане приходятся на транспортный сектор.

Около 15% выбросов парниковых газов в Азербайджане приходятся на транспортный сектор.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики, главный исполнительный директор COP29 Эльнур Солтанов на мероприятии "Устойчивый транспорт для будущего" в Баку.

"Примерно 5% выбросов приходится на воздушный транспорт, 2% — на морской, и 1% — на железные дороги", — отметил Солтанов.

Замминистра сообщил, что в 2022 году эмиссия углекислого газа в Азербайджане превысила 61 млн тонн, что составляет примерно одну тысячную долю от глобальных выбросов.