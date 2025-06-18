Эльнур Багиров: Объем госзакупок в Азербайджане за 5 лет вырос в 1,5 раза

Объем государственных закупок в Азербайджане увеличился с 6,5 млрд манатов в 2020 году до 9,8 млрд в 2024 году.

Объем государственных закупок в Азербайджане увеличился с 6,5 млрд манатов в 2020 году до 9,8 млрд в 2024 году.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком Эльнур Багиров на выставке-презентации местных компаний.

"Это почти полуторакратный рост", - отметил он. По его словам, в 2024 году в более чем 12 тыс. закупок приняли участие около 10 тыс. поставщиков.

"Мы считаем, что открытая и честная конкуренция - ключевой фактор экономического роста и удовлетворенности потребителей", - подчеркнул Багиров.

Он также добавил, что усилия агентства направлены на привлечение большего числа местных производителей к участию в тендерах и создание равных условий для малого и среднего бизнеса.