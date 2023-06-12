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Эльнур Аллахвердиев: Условия деятельности такси необходимо ужесточить

Эльнур Аллахвердиев: Условия деятельности такси необходимо ужесточить В Азербайджане необходимо ужесточить условия, связанные с деятельностью такси.
Бизнес
12 июня 2023 г. 14:35
Эльнур Аллахвердиев: Условия деятельности такси необходимо ужесточить

В Азербайджане необходимо ужесточить условия, связанные с деятельностью такси.

Как сообщает Report, об этом депутат Эльнур Аллахвердиев сказал на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"У нас осуществляют деятельность международные службы такси. В Турции эти службы серьезно изучаются и держатся под контролем. Недавно в Турции была запрещена деятельность Uber", - отметил Э.Аллахвердиев.

Депутат отметил, что с другой стороны в столице соседней Грузии функционирует только Bolt: "Мы тоже можем воспользоваться таким порядком и привлечь к справедливой конкуренции 3-5 агрегаторов такси".

В ответ на это депутат Таир Миркишили отметил, что соответствующее ограничение предусмотрено в готовящемся законе.

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Версия на азербайджанском языке Elnur Allahverdiyev: “Taksilərlə bağlı şərtlər sərtləşdirilməlidir”

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