Эльнур Аллахвердиев: Условия деятельности такси необходимо ужесточить

В Азербайджане необходимо ужесточить условия, связанные с деятельностью такси.
Как сообщает Report, об этом депутат Эльнур Аллахвердиев сказал на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
"У нас осуществляют деятельность международные службы такси. В Турции эти службы серьезно изучаются и держатся под контролем. Недавно в Турции была запрещена деятельность Uber", - отметил Э.Аллахвердиев.
Депутат отметил, что с другой стороны в столице соседней Грузии функционирует только Bolt: "Мы тоже можем воспользоваться таким порядком и привлечь к справедливой конкуренции 3-5 агрегаторов такси".
В ответ на это депутат Таир Миркишили отметил, что соответствующее ограничение предусмотрено в готовящемся законе.