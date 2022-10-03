Эльнур Алиев: Турция лидирует среди стран, инвестирующих в ненефтяной сектор

Турция лидирует среди стран, инвестирующих в ненефтяной сектор Азербайджана.

Турция лидирует среди стран, инвестирующих в ненефтяной сектор Азербайджана.

Как передает Report, об этом первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев сказал на мероприятии в связи с открытием международной школы "Маариф".

"Продолжаются работы с турецкими компаниями по реализации новых проектов в Азербайджане. Турция – второй крупнейший торговый партнер Азербайджана", - отметил Э.Алиев.

По словам замминистра, правительство оказывает необходимую поддержку для того, чтобы около 5000 турецких компаний комфортно осуществляли деятельность в различных сферах в Азербайджане.

Он отметил, что турецкие компании проявляют большой интерес и к работам, осуществляемым на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана: "Турецкие компании заинтересованы в реализации новых инфраструктурных проектов на территориях для возрождения данного региона".