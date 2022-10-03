О нас

Эльнур Алиев: Турция лидирует среди стран, инвестирующих в ненефтяной сектор

Эльнур Алиев: Турция лидирует среди стран, инвестирующих в ненефтяной сектор Турция лидирует среди стран, инвестирующих в ненефтяной сектор Азербайджана.
Бизнес
3 октября 2022 г. 11:48
Эльнур Алиев: Турция лидирует среди стран, инвестирующих в ненефтяной сектор

Турция лидирует среди стран, инвестирующих в ненефтяной сектор Азербайджана.

Как передает Report, об этом первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев сказал на мероприятии в связи с открытием международной школы "Маариф".

"Продолжаются работы с турецкими компаниями по реализации новых проектов в Азербайджане. Турция – второй крупнейший торговый партнер Азербайджана", - отметил Э.Алиев.

По словам замминистра, правительство оказывает необходимую поддержку для того, чтобы около 5000 турецких компаний комфортно осуществляли деятельность в различных сферах в Азербайджане.

Он отметил, что турецкие компании проявляют большой интерес и к работам, осуществляемым на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана: "Турецкие компании заинтересованы в реализации новых инфраструктурных проектов на территориях для возрождения данного региона".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Elnur Aliyev: 'Turkiye ranks first among countries investing in Azerbaijan's non-oil sector'
Версия на азербайджанском языке Elnur Əliyev: "Qeyri-neft sektoruna investisiya yatıran ölkələr arasında Türkiyə ilk sıradadır"

Самое важное

Президент Сербии: Без участия Ильхама Алиева нам было бы нелегко надеяться на диверсификацию поставок газа и электроэнергии
Президент Сербии: Без участия Ильхама Алиева нам было бы нелегко надеяться на диверсификацию поставок газа и электроэнергии
1 октября 2022 г. 20:51
Ильхам Алиев принял участие в официальном обеде для глав государств и правительств в Софии
Ильхам Алиев принял участие в официальном обеде для глав государств и правительств в Софии
1 октября 2022 г. 15:39
Кириакос Мицотакис: IGB обеспечит энергобезопасность и Балкан, и всего континента
Кириакос Мицотакис: IGB обеспечит энергобезопасность и Балкан, и всего континента
1 октября 2022 г. 14:34
Президент Ильхам Алиев направил письмо лидеру Китая
Президент Ильхам Алиев направил письмо лидеру Китая
1 октября 2022 г. 11:10
Президент Ильхам Алиев встретился с представителями ведущих бизнес-кругов Болгарии
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с представителями ведущих бизнес-кругов Болгарии
30 сентября 2022 г. 20:27
Путин подписал указ об упрощенном гражданстве для вступивших в армию РФ иностранцев
Путин подписал указ об упрощенном гражданстве для вступивших в армию РФ иностранцев
30 сентября 2022 г. 18:19
Утверждена новая структура НАНА
Утверждена новая структура НАНА
30 сентября 2022 г. 16:51
Президент: Азербайджан важен для европейских стран как надежный поставщик газа
Президент: Азербайджан важен для европейских стран как надежный поставщик газа
30 сентября 2022 г. 16:43
В Софии состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева
ФотоВ Софии состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева
30 сентября 2022 г. 12:34
Президент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Болгарию
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Болгарию
30 сентября 2022 г. 12:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi