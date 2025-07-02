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Эльнур Алиев: Товарооборот Азербайджана со странами ОЭС достиг $3,5 млрд

Эльнур Алиев: Товарооборот Азербайджана со странами ОЭС достиг $3,5 млрд В январе-мае этого года товарооборот между Азербайджаном и странами-членами Организации экономического сотрудничества (ОЭС) достиг $3,5 млрд.
Бизнес
2 июля 2025 г. 11:35
Эльнур Алиев: Товарооборот Азербайджана со странами ОЭС достиг $3,5 млрд

В январе-мае этого года товарооборот между Азербайджаном и странами-членами Организации экономического сотрудничества (ОЭС) достиг $3,5 млрд.

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, об этом сказал первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев на 6-м Бизнес-форуме ОЭС.

По его словам, для Азербайджана торговые связи являются основой региональной интеграции, и в последние годы в этой сфере наблюдались положительные тенденции для бизнес-сектора страны:

"Это означает рост на 10% в годовом сравнении. Мы продолжаем данную динамику с расширенной сетью двусторонних соглашений. Азербайджан в настоящее время имеет соглашения о свободной торговле с пятью странами-членами организации и соглашения о преференциальной торговле с Турцией и Пакистаном. Снижая барьеры и открывая рынки, этот инструмент еще больше укрепляет торговлю по всему региону ОЭС".

Замминистра отметил, что инвестиционное сотрудничество между Азербайджаном и государствами-членами ОЭС может значительно измениться: "По данным на 1 июня этого года, более 10 тыс. компаний из стран ОЭС активно работают в Азербайджане. С 1995 года из равноправных государств-членов в Азербайджан было инвестировано более $22 млрд, что способствовало развитию ключевых секторов нашей экономики".

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Версия на азербайджанском языке Elnur Əliyev: “Azərbaycanın ECO ölkələri ilə ticarət dövriyyəsi 3,5 milyard dollara çatıb”

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