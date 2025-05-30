Эльнур Алиев: Средний коридор способствует региональному сотрудничеству, торговле и инвестициям

Эльнур Алиев: Средний коридор способствует региональному сотрудничеству, торговле и инвестициям

Средний коридор, соединяющий Азию с Европой, способствует развитию регионального сотрудничества, торговли и привлечению инвестиций.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев, выступая на VI отчетно-выборном Общем собрании Общественного объединения "Турецко-азербайджанские бизнесмены и промышленники" (TÜİB), прошедшем в Баку.

По его словам, Азербайджан заинтересован в расширении транзитного потенциала данного транспортного маршрута: “Средний коридор укрепляет торгово-экономические связи Азербайджана с региональными партнерами, в том числе с Турцией и странами Центральной Азии. Азербайджан придаёт большое значение увеличению транзитно-транспортного потенциала коридоров, проходящих по территории страны, а также использованию возможностей Каспийского моря».

Алиев подчеркнул, что сотрудничество Азербайджана и Турции в сфере транспорта и логистики носит стратегический характер: “Развитие партнерства в этой области вызывает удовлетворение. Транспортные пути, проходящие через территорию Азербайджана в рамках Среднего коридора, а также Бакинский морской торговый порт, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и другие проекты, обеспечивают самые короткие и эффективные маршруты доставки грузов из Азербайджана в Европу через Турцию и в обратном направлении”.

Он отметил, что в этом контексте Азербайджан, как активный участник транспортных коридоров Восток–Запад и Север–Юг, инвестировал собственные средства в реализацию инфраструктурных проектов в сферах железнодорожного, автомобильного и воздушного транспорта.

“В то же время проект железной дороги Карс–Нахчыван следует рассматривать как новую ветвь Среднего коридора”, - добавил Алиев.