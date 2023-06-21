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Эльнур Алиев: Вопрос о переходе на 4-дневный рабочий режим должен всесторонне исследоваться

Эльнур Алиев: Вопрос о переходе на 4-дневный рабочий режим должен всесторонне исследоваться Некоторые европейские страны перешли на 4-дневный рабочий режим, но это предмет для изучения. Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Эльнур Алиев на саммите по человеческим ресурсам, прошедшем под девизом "Назад в будущ
Бизнес
21 июня 2023 г. 12:34
Эльнур Алиев: Вопрос о переходе на 4-дневный рабочий режим должен всесторонне исследоваться

Некоторые европейские страны перешли на 4-дневный рабочий режим, но этот вопрос должен всесторонне исследоваться. Проблема в том, что озвученные и реальные намерения введения подобного рабочего режима отличаются.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Эльнур Алиев на саммите по человеческим ресурсам, прошедшем под девизом "Назад в будущее".

"Если озвученное намерение заключается в том, чтобы у людей было больше свободного времени, то реальное и скрытое намерение заключается в том, чтобы предприниматели экономили финансовые ресурсы. То есть отношение к этому вопросу двоякое. Некоторые страны реализуют его в качестве пилотного проекта. Решение по данному вопросу не в компетенции лишь одного министерства экономики", - сказал он.

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Версия на английском языке Elnur Aliyev: Issue of shifting to 4-day working regime should be studied thoroughly
Версия на азербайджанском языке Elnur Əliyev: "4 günlük iş rejiminə keçid araşdırmalı mövzudur"

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