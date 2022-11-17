Эльнур Алиев: Необходимо расширить исламскую солидарность и партнерство

"В условиях, когда в мире правят глобальные вызовы, крайне необходимо расширить солидарность и партнерство между исламскими странами".

"В условиях, когда в мире правят глобальные вызовы, крайне необходимо расширить солидарность и партнерство между исламскими странами".

Как сообщает Report, об этом замминистра экономики Эльнур Алиев сказал на Форуме инвестиций и молодых предпринимателей Азербайджана, организованном в Баку Молодежным форумом исламского сотрудничества (ICYF) и Агентством развития малого и среднего бизнеса (KOBIA) при министерстве экономики.

"Сегодняшний форум – важная платформа с точки зрения поощрения экономико-торгового сотрудничества между исламскими странами, продвижения инвестиционных возможностей Азербайджана", - отметил он.