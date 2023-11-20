Эльнур Алиев: Льготы на импорт ряда основных потребительских товаров будут продлены

В этом году в Азербайджане импорт около 300 промежуточных товаров для отечественного производства освобожден от таможенных пошлин.

В этом году в Азербайджане импорт около 300 промежуточных товаров для отечественного производства освобожден от таможенных пошлин.

Как сообщает Report, об этом первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев заявил сегодня в ходе выступления на проходящем в Баку форуме "Таможня-бизнес 2023", организованном Государственным таможенным комитетом в рамках мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

По его словам, этот шаг сыграл важную роль в снижении себестоимости отечественного производства, увеличении экспорта и повышении конкурентоспособности отечественных товаров на зарубежных рынках.

Э.Алиев отметил, что в настоящее время этот процесс продолжается, и правительством предусмотрен ряд новых шагов.

По мнению Алиева, важным направлением улучшения бизнес-экосистемы является совершенствование системы таможенно-налогового регулирования экономики: "В последние годы были предприняты важные шаги в направлении предоставления субъектам предпринимательства доступных таможенных инструментов, рациональных таможенных процедур. В том числе приносит свои положительные результаты внедрение системы электронного декларирования и системы пропуска "зеленый коридор" в таможенной сфере, новых инновационных технологий".