Электромобилям предсказали цены обычных авто

Стоимость батарей для электрокаров за последние десять лет рухнула на 89%

Стоимость батарей для электрокаров за последние десять лет рухнула на 89%, с 1 110 до 137 долларов США за киловатт/час.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов. Это означает, что к 2023 году компании смогут продавать электромобили по тем же ценам, по каким продают обычные машины.

По мнению экспертов авторынка, стоимость батарей достигнет отметки в 101 доллар США за киловатт/час уже через три года. Поясняется, что даже если цены на используемые при производстве аккумуляторов (никель, кобальт, литий и другие) вернутся к максимумам 2018 года, то цены на батареи все равно через несколько лет будут ниже 100 долларов США.

Агентство поясняет, что батарея является самой дорогой частью при производстве электромобиля. Именно на нее приходится около 30% от общей стоимости для конечного покупателя.

Так, крупнейший в мире производитель электрокаров, американский концерн Tesla, платит в среднем 115 долларов США за киловатт/час (год назад — 128 долларов США).