​Электромобили в Азербайджане: экзотика или неизбежность?

В последние годы на смену традиционных автомобилей с бензиновым двигателем приходят электромобили, которые стали пользоваться большой популярностью как в США, так и во многих странах Европы. К примеру, 31% всех новых машин, проданных в Норвегии в 2018 году, составили именно электромобили. Государство поставило перед собой весьма амбициозную цель - к 2025 году полностью отказаться от бензиновых двигателей. Ведь, как считает большинство экспертов, будущее автомобилей за электродвигателями. А в США люди записываются в очередь, чтобы приобрести Tesla, так как заводы-производители не успевают удовлетворить спрос населения.

Основным преимуществом данного вида транспорта является их экологичность. Не секрет, что транспортные средства, работающие на углеводородах, наносят неизгладимый вред атмосфере. И пусть стоят экомобили дороже, чем многие традиционные автомобили, однако их эксплуатация обходиться в разы дешевле.

В Азербайджане же электромобили пока еще считаются экзотикой. Отсутствие льгот и развитой инфраструктуры тормозят развитие этого рынка в нашей стране.

Для того, чтобы узнать, каков все спрос на данный вид транспорта среди местного населения, Report обратился к директору компании "Экомобиль" Фарману Имамгулиеву.

По его словам, компания осуществляет продажу электромобилей в Азербайджане начиная с 2014 года, однако спрос на такие машины в Азербайджане, к сожалению, все еще очень низкий.

Говоря о преимуществах данного вида автомобилей, Ф.Имамгулиев заявил, что они абсолютно не наносят вред окружающей среде, комфортны в использовании и экономичны: "Для того, чтобы выяснить на сколько финансово выгоден данный автомобиль, мы провели сравнение. На 100 тысяч километров экономия на топливе составляет – 15 тысяч долларов. Также у этих автомобилей дешевый сервис обслуживания. Они одинаково хорошо работают и зимой и летом не требуя дополнительных сезонных вложений".

Однако отвечая на вопрос о том, есть ли у нас в стране сервисы обслуживания электромобилей и специалисты в данной области, директор компании ответил, что с этим как раз и обстоят проблемы: "К примеру, у компании Tesla Motors – которая считается пионером этой области и самым крупным производителем электромобилей во всем мире, нет салонов дистрибьютеров на постсоветском пространстве. Проблемы, возникшие с электроникой, они ремонтируют в онлайн режиме через Интернет. Если же необходимо заменить какую-то деталь, то для Азербайджана самый ближайший сервис-центр, куда можно отправить автомобиль, находится либо в Австрии, либо в Германии. Подделок на рынке запчастей вы не найдете, так как на них нет достаточного спроса".

В свою очередь, эксперт в сфере транспорта Аршад Гусейнов, также согласился с преимуществами данного вида автомобилей над традиционными, однако отметил и минусы, по причине которых они не пользуются спросом в Азербайджане: "На каждые 100 человек в Азербайджане приблизительно приходится 12 машин. Это говорит о низкой покупательской способности населения. Цена же электрокара выше многих автомобилей с бензиновым двигателем, поэтому наши граждане пока не готовы на них переходить".

Также эксперт отметил, что в Азербайджане необходимо создать необходимую инфраструктуру для того, чтобы население выбирало именно эти автомобили: "Для этого в первую очередь необходимо снизить пошлины на электрокары, увеличить количество электро зарядных станций и сервисов обслуживания, а также проводить просветительскую работу для населения о пользе и удобности в использовании данного вида автомобилей".

В свою очередь, Ф. Имамгулиев отметил, что азербайджанское правительство уже сделало некоторые шаги навстречу увеличения в стране электромобилей. С 1 января 2019 года электромобили были освобождены от уплаты НДС. Сейчас, чтобы растаможить электромобиль в Азербайджане, нужно оплатить только 15% таможенных пошлин.

Однако директор компании "Экомобиль" согласен с экспертом, что данных мер не достаточно и цена на электромобили все еще остается высокой, добавив, что стоимость бензина в Азербайджане низкая, поэтому у населения нет острой необходимости переходить на электрокары: "Согласно статистическим данным за 2019 год в Азербайджан завезено всего около 10 электромобилей".

Говоря об инфраструктуре, Ф.Имамгулиев отметил, что, к сожалению, пока в Азербайджане функционирует всего несколько электро зарядных аппаратов, однако в течении нескольких лет их количество планируется увеличить до 100.

По его словам, правительства стран Европы проводят стимулирующие мероприятия для увеличения спроса на электрокары.

К примеру, секрет успеха электромобилей в Норвегии заключается в щедрых государственных льготах, которые действую как на национальном, так и на местном уровне. Во-первых, электрокары не облагаются НДС и налогом на покупку автомобиля. Так, на норвежском рынке Volkswagen eGolf с электрическим мотором стоит намного дешевле, чем обычный вариант Golf на бензине. Во-вторых, муниципалитеты по всей стране позволяют владельцам экологичных машин бесплатно парковаться, бесплатно подзаряжать свои автомобили и даже пользоваться специальными полосами для общественного транспорта.

Подытоживая наш материал необходимо добавить, что на сегодняшний день в мире уже более 6 миллионов электромобилей, и рынок растет темпами 20–30% в год. Многие эксперты полагают, что, когда количество электрокаров превысит порог в 10–11 миллионов, в мировом авторынке начнутся необратимые изменения и спрос на бензин начнет падать.

Представляется, что помимо налоговых и иных льгот, призванных стимулировать потребителей приобретать электромобили, необходимо начать производить их в стране. Это позволит не только уйти от конкуренции с мировыми автомобильными брендами, выпускающими машины с двигателями внутреннего сгорания, но и создать всю технологическую цепочку для электромобилей.

Эмилия Аббасова