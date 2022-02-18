Электромобили освобождаются от импортных пошлин

Планируется снизить до нуля ввозные пошлины на автомобили с датой выпуска менее одного года и работающие только на электродвигателях.

Планируется снизить до нуля импортные пошлины на электромобили с датой выпуска не более года.

Как сообщает Report, об этом говорилось на расширенном заседании Рабочей группы по приграничной торговле Комиссии по деловой среде и международным рейтингам.

Льгота отражена в подготовленном рабочей группой проекте изменений в постановление Кабмина "Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки импортных и экспортных таможенных пошлин", утвержденную постановлением Кабмина от 17 ноября 2017 года.

Основной целью проекта является совершенствование законодательства для стимулирования и поощрения использования экологически чистых транспортных средств.

Председательствовавший на заседании руководитель рабочей группы Исмаил Гусейнов отметил, что основным направлением плана действий является минимизация времени и затрат в пограничной торговле, создание благоприятного инвестиционного климата и повышение экономической устойчивости.