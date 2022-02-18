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Электромобили освобождаются от импортных пошлин

Электромобили освобождаются от импортных пошлин Планируется снизить до нуля ввозные пошлины на автомобили с датой выпуска менее одного года и работающие только на электродвигателях.
Бизнес
18 февраля 2022 г. 17:06
Электромобили освобождаются от импортных пошлин

Планируется снизить до нуля импортные пошлины на электромобили с датой выпуска не более года.

Как сообщает Report, об этом говорилось на расширенном заседании Рабочей группы по приграничной торговле Комиссии по деловой среде и международным рейтингам.

Льгота отражена в подготовленном рабочей группой проекте изменений в постановление Кабмина "Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки импортных и экспортных таможенных пошлин", утвержденную постановлением Кабмина от 17 ноября 2017 года.

Основной целью проекта является совершенствование законодательства для стимулирования и поощрения использования экологически чистых транспортных средств.

Председательствовавший на заседании руководитель рабочей группы Исмаил Гусейнов отметил, что основным направлением плана действий является минимизация времени и затрат в пограничной торговле, создание благоприятного инвестиционного климата и повышение экономической устойчивости.

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Версия на английском языке Electric vehicles exempt from import duties in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Elektrik mühərriki ilə hərəkətə gətirilən nəqliyyat vasitələrindən idxal rüsumu alınmayacaq

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