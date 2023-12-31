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Электромобиль может стать самой продаваемой легковой машиной в мире

Электромобиль может стать самой продаваемой легковой машиной в мире Электромобиль может впервые в истории стать самой продаваемой легковой машиной в мире по итогам 2023 года. Речь идет о Tesla Model Y.
Бизнес
31 декабря 2023 г. 06:13
Электромобиль может стать самой продаваемой легковой машиной в мире

Электромобиль может впервые в истории стать самой продаваемой легковой машиной в мире по итогам 2023 года. Речь идет о Tesla Model Y.

Как передает Report, об этом сообщило издание Cleantechnica со ссылкой на аналитика Троя Треслика.

Согласно данным Треслика, мировые продажи электрического кроссовера Tesla Model Y в уходящем году составят около 1,2 млн единиц, что на 13% выше показателя ближайшего конкурента в лице Toyota Corolla - 1,08 млн транспортных средств.

«Ожидается, что в этом году Model Y станет самым продаваемым автомобилем в мире: будет продано более 1,2 миллиона автомобилей. К сожалению, об этом мало сообщается в средствах массовой информации, поскольку Tesla не публикует данные о продажах Model Y. Я бы хотел, чтобы они это сделали, потому что Model Y превосходит Toyota Corolla», - заявил Трой Треслик.

Эксперт отметил, что речь пока идет лишь о прогнозе. Однако данная модель Tesla в 2023 году уже опережает Toyota Corolla по количеству реализованных единиц на протяжении трех кварталов 2023 года.

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