Эльчин Зейналов: Иностранные компании могут самостоятельно предлагать свою продукцию азербайджанским фермерам

В настоящее время иностранные компании могут самостоятельно без каких-либо бюрократических процедур предлагать свою продукцию азербайджанским фермерам и пользоваться льготами государства.

В настоящее время иностранные компании могут самостоятельно без каких-либо бюрократических процедур предлагать свою продукцию азербайджанским фермерам и пользоваться льготами государства.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Эльчин Зейналов на агробизнес-форуме.

"Здоровая конкуренция на рынке поддерживает сектор аграрного бизнеса. Электронные услуги позволят избежать потерь времени и оперативно оказывать услуги фермерам", - сказал замминистра.

Он напомнил, что аграрный сектор страны практически свободен от всех видов налогов, существуют различные виды субсидий и кредитных механизмов поддержки фермеров.

По его словам, важные инфраструктурные проекты, реализуемые в настоящее время на освобожденных территориях Азербайджана, поспособствуют развитию сельского хозяйства.

Э.Зейналов сказал, что строительство агроперерабатывающих предприятий окажет значительное влияние на устойчивое развитие сельского хозяйства в регионе: "Включение новых территорий в севооборот увеличит производство продукции, за счет плодородных земель региона увеличится производство зерна, овощей и фруктов, а также продуктов животноводства".