Эльчин Зейналов: Иностранные компании могут самостоятельно предлагать свою продукцию азербайджанским фермерам

В настоящее время иностранные компании могут самостоятельно без каких-либо бюрократических процедур предлагать свою продукцию азербайджанским фермерам и пользоваться льготами государства.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Эльчин Зейналов на агробизнес-форуме.
"Здоровая конкуренция на рынке поддерживает сектор аграрного бизнеса. Электронные услуги позволят избежать потерь времени и оперативно оказывать услуги фермерам", - сказал замминистра.
Он напомнил, что аграрный сектор страны практически свободен от всех видов налогов, существуют различные виды субсидий и кредитных механизмов поддержки фермеров.
По его словам, важные инфраструктурные проекты, реализуемые в настоящее время на освобожденных территориях Азербайджана, поспособствуют развитию сельского хозяйства.
Э.Зейналов сказал, что строительство агроперерабатывающих предприятий окажет значительное влияние на устойчивое развитие сельского хозяйства в регионе: "Включение новых территорий в севооборот увеличит производство продукции, за счет плодородных земель региона увеличится производство зерна, овощей и фруктов, а также продуктов животноводства".