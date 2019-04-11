​Экспортная миссия Азербайджана побывает в Катаре

Экспортная миссия Азербайджана с 12 по 16 апреля побывает в столице Катара - Дохе, сообщили Report в министерстве экономики.

Отмечается, что цель визита экспортной миссии – продвижение бренда “Made in Azerbaijan”, расширение экспортных возможностей азербайджанской продукции.

В состав миссии входят 25 компаний, действующих в таких сферах как пищевая и текстильная промышленность, производство стройматериалов, а также туристические компании.

В программу визита миссии входит, в частности, ознакомление с местными сетями супермаркетов.