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Экспортная миссия Азербайджана отправится в Катар

​Экспортная миссия Азербайджана отправится в Катар

Экспортная миссия Азербайджана отправится в столицу Катара - Доху,  где будет находиться с 12 по 16 апреля, сообщили Report в министерстве экономики.

Отмечается, что цель визита экспортной миссии – продвижение бренда “Made in Azerbaijan”, расширение экспортных возможностей азербайджанской продукции.

В состав миссии войдут 25 компаний, действующих в таких сферах как пищевая и текстильная промышленность, производство стройматериалов, а также туристические компании.

В программу визита миссии входит, в частности, ознакомление с местными сетями супермаркетов. 

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