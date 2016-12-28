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    Экспортная миссия Азербайджана в феврале отправится в Катар

    Участники миссии будут выбираться на конкурсной основе

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Министерство экономики с 11 по 14 февраля организует экспортную миссию в Катар.

    Как сообщили Report в министерстве, желающие принять участие в экспортной миссии могут обратиться в министерство экономики.

    Экспортная миссия охватывает сферы производства молока и молочных изделий, мяса и мясной продукции, плодоовощной продукции, минеральных вод, соков, сахара и кондитерских изделий из сахара, чая, косметологической, химической и прочей продукции.

    Участники миссии будут выбираться на конкурсной основе. Конкурс проводится при организации министерства экономики и Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

    Желающие принять участие в экспортной миссии должны до 16 января предоставить документы в Azpromo (Бакинский бизнес-центр, пр. Нефтчиляр, 32; e-mail: destek@azpromo.az; тел.: (+994 12) 598 01 47/48). 

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