Экспортеры в Азербайджане получат мощный стимул

Какие товары, произведенные для экспорта, будут освобождены от НДС?

Предприниматели в Азербайджане получили новый мощный стимул как для производства, так и для экспорта продукции – отныне товары, произведенные для экспорта, будут освобождены от НДС.

Соответствующее решение было опубликовано накануне на сайте Кабинета министров страны.

В первую очередь, следует разобраться с несколькими моментами.

Во-первых, что такое товар, предназначенный для экспорта?

Это товары, при продаже которых экспортеру предоставляется специальная «Квитанция о продаже товара с пометкой для экспорта». В свою очередь, экспортер должен предоставить производителю и Государственной налоговой службе форму «Об экспорте товара, реализуемого с пометкой «для экспорта»».

Во-вторых, кто может быть экспортером?

Требований к экспортерам всего два. Экспортером такой продукции может стать компания, которая уже обладает как минимум годовым опытом в импортно-экспортных операциях.

Также экспортеры обязаны предоставить производителю обеспечение (банковская гарантия или депозит) для выполнения обязательств перед казной. Такое обеспечение должно быть предоставлено, даже если компания не экспортировала эти товары.

Кроме того, нельзя экспортировать оружие. Сюда также не относятся товары, экспортируемые в рамках бартерных операций, а также товары ре-экспорта.

В-третьих, кто может стать производителем товаров на экспорт, которые могут претендовать на нулевую ставку НДС?

Товар обязательно должен быть произведен на территории Азербайджана. При этом местом производства не должна быть специальная экономическая или особая зона. Товары, завезенные в Азербайджан с целью транзита, также не подпадают под это правило.

Нулевую ставку можно получить только для товаров ненефтяной промышленности. Компания-производитель не должна быть банкротом или иметь каких-либо задолженностей по налогам, социальным выплатам, страховке от безработицы или обязательной медицинской страховке. Производитель не должен иметь судимости по налоговым преступлениям.

Доля государства в акционерном капитале такой компании не должна превышать 50 процентов. Подрядчики или операционные компании, действующие в рамках соглашений о разделе добычи, также не могут претендовать на нулевую ставку НДС для таких товаров.

В-четвертых, как осуществляется процесс продажи и экспорта таких товаров?

Применение, учет и использование «Квитанции о продаже товара с пометкой для экспорта» осуществляется на основе «Правил применения, учета и использования счет-фактур» от 14 марта 2017 года.

Компаниям предоставляется 3 месяца, чтобы экспортировать товар. В случае каких-либо природных катаклизмов, технологических аварий или эпидемий, компании могут претендовать на продление срока экспорта еще на 3 месяца.

Контроль за соблюдением этих правил осуществляет Государственная налоговая служба.

Стоило бы отметить, что коронавирус нанес серьезный ущерб многим компаниям по всему миру. Некоторые были вынуждены закрыться, кто-то приостановил деятельность или сократил большую часть сотрудников.

К сожалению, COVID-19 не обошел стороной и Азербайджан. В течение этого года правительство уже предприняло ряд комплексных мер для поддержки предпринимателей и населения в целом.

Данное решение Кабинета министров можно воспринимать как логическое продолжение подобных мер. Ведь коронавирус серьезно ударил и по международной торговле. Экспортеры в Азербайджане смогут сэкономить, потому что товары, которые они покупают для экспорта не будут облагаться НДС и будут стоить дешевле.

Азад Гасанли, финансовый эксперт