Экспорт зерна из Саратова в Азербайджан в 2017 г вырос вдвое

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Саратовская область увеличила экспорт зерна в 2,1 раза к уровню 2016 года - до 867,5 тысяч тонн, отправляя урожай в Азербайджан, Иран и Корею.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости областной министр инвестиционной политики и имущественных отношений Олег Галкин.

"По предварительным данным за 11 месяцев 2017 года, значительно вырос экспорт зерна - в 2,1 раза по сравнению с 2016 годом. Он составил 867,5 тысячи тонн зерна. Главной экспортной культурой рекордного урожая стала пшеница, на ее долю приходится 79% отгруженных объемов. Саратовское зерно закупают Азербайджан, Иран, Корея", - сказал собеседник агентства.

По данным областного Минсельхоза, саратовские аграрии в 2017 года собрали 6,06 миллиона тонн зерна, что на 36,5% выше уровня 2016 года, когда валовой сбор зерна в регионе составил 4,44 миллиона тонн.