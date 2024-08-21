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Экспорт Японии в июле вырос до максимума

Экспорт Японии в июле вырос до максимума Экспорт Японии в июле увеличился на 10,3% относительно того же месяца прошлого года - до 9,619 трлн иен ($66 млрд).
Бизнес
21 августа 2024 г. 11:37
Экспорт Японии в июле вырос до максимума

Экспорт Японии в июле увеличился на 10,3% относительно того же месяца прошлого года - до 9,619 трлн иен ($66 млрд).

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в отчете министерства финансов страны.

В результате он достиг максимального объема за семь месяцев на фоне продолжающегося ослабления курса иены. Аналитики в среднем ожидали повышения на 11,4%, сообщает Trading Economics. В июне экспорт вырос на 5,4%.

Японский импорт в прошлом месяце взлетел на 16,6% и составил 10,241 трлн иен, что является самым высоким показателем за 19 месяцев. Средний прогноз экспертов предполагал рост на 14,9% после подъема на 3,2% в июне.

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Версия на английском языке Japan’s exports rise more than expected in July

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