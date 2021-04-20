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Экспорт вина из Грузии в Азербайджан вырос более чем в 2 раза

Экспорт вина из Грузии в Азербайджан вырос более чем в 2 раза Объем продукции увеличился в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Бизнес
20 апреля 2021 г. 11:48
Экспорт вина из Грузии в Азербайджан вырос более чем в 2 раза

В январе-марте этого года из Грузии в Азербайджан было экспортировано 63 232 литра натурального виноградного вина на сумму 242,5 тыс. долларов США.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщило Национальное управление статистики Грузии.

Согласно информации, объем продукции увеличился в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За первые три месяца Азербайджан также импортировал из соседней страны 68 058 литров пива на общую сумму 62,3 тыс. долларов США. Это на 10 558 литров или на 18,3% больше аналогичного показателя прошлого года.

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Версия на английском языке Georgia doubles wine export to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Gürcüstandan Azərbaycana şərab ixracı 2 dəfədən çox artıb

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