Посол: Экспорт в Азербайджан белорусских товаров вырос в три раза

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Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджанский экспорт в Беларусь вырос на 44%, экспорт в Азербайджан белорусских товаров – практически в три раза.

Как передает Report, об этом заявил посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович на пресс-конференции.

"В 2018 году произошел прорыв в торгово-экономических отношениях между нашими странами благодаря интенсивной работе межправительственной экономической комиссии", - отметил Г.Ахрамович.

По его словам, страны нацелены на повышение экспортных возможностей обеих стран.

"За 10 месяцев торговый оборот между нашими странами превысил 400 млн. долларов США по 370 товарным позициям. По итогам года он приблизится к отметке 450-500 млн. долларов. Взаимная торговля была насыщенной", - добавил дипломат.