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Экспорт Турции в Азербайджан вырос более чем на пять процентов

Экспорт Турции в Азербайджан вырос более чем на пять процентов В январе-июле этого года Азербайджан импортировал из Турции товаров и услуг на сумму 1 254,491 миллиона долларов США.
Бизнес
3 августа 2023 г. 15:21
Экспорт Турции в Азербайджан вырос более чем на пять процентов

В январе-июле этого года Азербайджан импортировал из Турции товаров и услуг на сумму 1 254,491 миллиона долларов США.

Как передает Report со ссылкой на Совет турецких экспортеров, это на 5,3% больше, чем за тот же период прошлого года.

Только в июле стоимость экспорта Турции в Азербайджан составила 168,21 миллиона долларов США. Это на 11,4% больше, чем годом ранее.

За последний год стоимость экспорта соседней страны упала на 3,7% до 125,205 млрд долларов США. За 7 месяцев наибольший экспорт из Турции был осуществлен в Германию с 10 млрд. 933 млн. долларов США (на 1,6% меньше), в США с 6 млрд. 995 млн. долларов США (на 17,3% меньше) и в Италию с 6 млрд. 608 млн. долларов США (на 1,8% меньше).

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