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    Экспорт табака из Азербайджана вырос на 5%

    Тем не менее, доля табака и его промышленных заменителей в общем экспорте незначительна

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ В январе-июне текущего года в Азербайджан импортировано табака и табачных изделий на сумму 72,454 млн долларов США.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 11 млн долларов или 0,2% больше по сравнению с аналогичным показателем 2016 года.

    За отчетный период импорт табака и табачных изделий составил 2,1% от общего импорта.

    За 6 месяцев стоимость экспортированных из Азербайджана табачных изделий и его промышленных заменителей составила 6,079 млн. долларов. Это по сравнению с прошлым годом больше на 286 тыс. долларов или 4,9%. Экспорт данной продукции составил 0,1% от общего экспорта страны.

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