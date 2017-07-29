Экспорт табака из Азербайджана вырос на 5%

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ В январе-июне текущего года в Азербайджан импортировано табака и табачных изделий на сумму 72,454 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 11 млн долларов или 0,2% больше по сравнению с аналогичным показателем 2016 года.

За отчетный период импорт табака и табачных изделий составил 2,1% от общего импорта.

За 6 месяцев стоимость экспортированных из Азербайджана табачных изделий и его промышленных заменителей составила 6,079 млн. долларов. Это по сравнению с прошлым годом больше на 286 тыс. долларов или 4,9%. Экспорт данной продукции составил 0,1% от общего экспорта страны.