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Экспорт строительных материалов из Азербайджана может вырасти более чем на 20 %

Экспорт строительных материалов из Азербайджана может вырасти более чем на 20 % 15:12
Бизнес
17 июля 2025 г. 15:46
Экспорт строительных материалов из Азербайджана может вырасти более чем на 20 %

В 2025 году стоимость экспорта строительных материалов из Азербайджана может превысить прошлогодний показатель более чем на 20 %.

Об этом Report заявил председатель Ассоциации производителей строительных материалов Азербайджана Рамиз Исаев.

По его словам, рост связан с динамичным развитием отрасли и растущим спросом на продукцию.

"Основная потребность наблюдается в бетоне, цементе, арматуре, изоляционных материалах, кирпиче, кафеле и металлических конструкциях. Большая часть спроса обусловлена крупными инфраструктурными проектами внутри страны, в том числе программой “Великое возвращение”, а также заказами из Грузии и стран Центральной Азии".

По словам Исаева, в 2023 году экспорт составил около $60 млн, в 2024 году - $68,5 млн, что на 14,2 % больше.

"В этом году прогнозируется дальнейший рост - не менее чем на 20 %", - добавил он.

Глава Ассоциации подчеркнул необходимость расширения промышленных зон и технопарков, развития логистических центров и транспортной инфраструктуры, а также внедрения цифровых решений и энергосберегающих технологий.

По словам председателя Ассоциации, в настоящее время некоторые крупные производители имеют сертификаты ISO, EN и другие международные сертификаты.

"Однако систематическая и единая структура сертификации, применяемая по всей стране, еще не полностью сформирована. Лабораторные возможности также неравномерно распределены по регионам. Внешние аудиты проводятся в основном на экспортно-ориентированных предприятиях. В целом система существует, но нуждается в дальнейшем совершенствовании”, - отметил он.

По словам Исаева, в этом направлении Ассоциация сотрудничает с рядом местных и зарубежных предприятий. Цель - сформировать единую систему сертификации по всей стране и обеспечить признание этих сертификатов не только на местных, но и на зарубежных рынках.

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Версия на азербайджанском языке Assosiasiya sədri: “Tikinti materiallarının ixracı 20 %-dən çox arta bilər”

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