Экспорт стекла из Азербайджана вырос в шесть раз

В январе-июле этого года Азербайджан импортировал стекло и изделия из него на сумму 42,517 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 0,738 млн долларов США (1,8 %) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За семь месяцев этого года Азербайджан экспортировал стекло и изделия из него на сумму 3,052 млн долларов США, что на 2,549 млн долларов (в 6,1 раза) больше, чем годом ранее.

За отчетный период импорт стекла и изделий из него составил 0,68% от общего импорта Азербайджана, а экспорт - 0,03% от общего объема экспорта страны.