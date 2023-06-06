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Экспорт продукции из Стамбула в Азербайджан увеличился более чем на 5%

Экспорт продукции из Стамбула в Азербайджан увеличился более чем на 5% В январе-мае текущего года в Азербайджан из Стамбула (Турция) было ввезено продукции на сумму 486 млн 585 тыс. долларов США Как сообщает Report со ссылкой на Ассамблею экспортеров Турции, это на 5,3% больше, чем за соответствующий период 2022 год
Бизнес
6 июня 2023 г. 15:18
Экспорт продукции из Стамбула в Азербайджан увеличился более чем на 5%

В январе-мае текущего года в Азербайджан из Стамбула (Турция) ввезено продукции на сумму 486 млн 585 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Ассамблею экспортеров Турции, это на 5,3% больше, чем за соответствующий период 2022 года.

В мае 2023 года из Стамбула в Азербайджан ввезена продукция на сумму 93 млн 913 тыс. долларов, что означает рост на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что Стамбул лидирует среди городов Турции, экспортирующих продукцию в Азербайджан.

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Версия на английском языке Exports from Istanbul to Azerbaijan up by over 5%
Версия на азербайджанском языке İstanbuldan Azərbaycana məhsul ixracı 5 %-dən çox artıb

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