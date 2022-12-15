Экспорт пакистанского риса в Азербайджан может увеличиться в 10 раз

Освобождение правительством Азербайджана импорта риса из Пакистана от таможенных пошлин может увеличить экспорт пакистанского риса в Азербайджан в 10 раз.

Освобождение правительством Азербайджана импорта риса из Пакистана от таможенных пошлин может увеличить экспорт пакистанского риса в Азербайджан в 10 раз.

Об этом сообщил Report президент пакистано-Азербайджанской палаты экономического сотрудничества (PAKAZCHAM) Хуррам Джаваид Бхаттин на мероприятии в рамках бизнес-миссии Ассоциации экспортеров риса Пакистана в Азербайджан.

"Решение правительства увеличит торговый оборот двух стран. Подобное мероприятие было проведено и в марте этого года. После сегодняшнего мероприятия состоятся двусторонние встречи, которые позволят сторонам подписать договоры и прийти к взаимопониманию", - отметил он.

"Пакистанские экспортеры риса должны рассматривать не только азербайджанский рынок, но и рынки стран Центральной Азии с населением 300 миллионов человек. Надо рассматривать Азербайджан в качестве хаба. Пакистан находится на грани подписания преференциального торгового соглашения с Азербайджаном и другими странами. Это соглашение поможет пакистанским экспортерам отправлять рис из Азербайджана в другие страны. Целью является не только рынок Азербайджана, но и рынки других стран региона", - отметил он.