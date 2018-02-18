Экспорт легковых авто из России в Азербайджан вырос

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В прошлом году объем российского экспорта новых легковых автомобилей (за исключением стран входящих в Таможенный союз) достиг 38,8 тысячи единиц, что превышает результат предыдущего года на 23,3%.

Как передает Report, об этом информирует аналитическое агентство «Автостат».

Большинство автомобилей было отправлено в Чехию – 40% и 15,7 тысячи единиц. Второе место за Украиной (3,8 тысячи машин) и третье за Латвией (3,5 тысячи штук). В ОАЭ экспортировано 3 тысячи автомобилей, тогда как в Китай, Венгрию, Азербайджан, Узбекистан и Ливан от 1 до 1,5 тысячи «легковушек».

Наибольшей долей в экспорте обладает чешская марка Skoda, 15,7 тысячи автомобилей которой в 2017 году отправились за рубеж, причем 15,6 тысячи из них приходится на модель Yeti. Второе место занимает Lada с долее более 25% и 10,1 тысячи экспортированных машин. На третьем месте разместился Renault – производитель отправил на экспорт 3,7 тысячи «легковушек». Hyundai и Volkswagen экспортировали по 2 тысячи автомобилей.

Как уже отмечалось выше, самой популярной у экспортеров моделью является Skoda Yeti. Второе место за внедорожником Lada 4×4 (5,7 тысячи единиц) и замыкает тройку Renault Duster (3,6 тысячи штук). Дальше идет Lada Vesta (2,2 тысячи экземпляров), а также Hyundai Solaris и Volkswagen Polo – обе модели по 1,5 тысячи единиц.