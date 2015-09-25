Экспорт из Грузии в Азербайджан понизился на 54% в январе-августе

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ В январе-августе 2015 года по сравнению с январем-августом 2014 года объем экспорта из Грузии в Азербайджан понизился на 54% (на 206 миллионов долларов) и составил около 173 миллионов долларов — 11,8% от общего объема экспорта Грузии. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в данных Национальной службы статистики Грузии.

В январе-августе 2015 года из Грузии в Азербайджан легковые автомобили были экспортированы на сумму 51,2 миллиона долларов, что на 131 миллионов долларов меньше чем за январь-август 2014 года.

За отчетный период зафиксировано также понижение объемов импорта из Азербайджана в Грузию. В январе-августе 2015 года по сравнению с январем-августом 2014 года объем импорта из Азербайджана в Грузию понизился 10% и составил около 358 миллионов долларов — 7,2% от общего объема импорта Грузии.

Объем импорта нефтяных газов и газообразных углеводородов (природный газ) за данный период составил около 968 тысяч тонн на сумму 202 миллионов долларов, что на 25 миллионов долларов больше чем за январь-август 2014 года.