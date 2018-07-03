Экспорт из Азербайджана в Китай может осуществляться в рамках проекта CPEC

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ "Проект CPEC (China Pakistan Economic Coridor - Китайско-пакистанский экономический коридор) значим и для Азербайджана, так как в его рамках Азербайджан может экспортировать товары в Китай".

Как сообщает Report, об этом сказал посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд.

По его словам, товары могут отправляться в Китай из Астрахани через Азербайджан, Иран и Пакистан: "Мы также расширяем основной морской порт Гвадар. К 2025 году порт может принимать все больше более крупных судов. К тому же существуют транспортные коридоры в рамках проекта Lapis Lazuli и Ашхабадского соглашения, которые соединяют Азербайджан с Пакистаном и Центральной Азией. Все эти проекты могут иметь важное значение для Азербайджана".