Экспорт Азербайджана в Россию растёт несмотря на пандемию

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"Российская Федерация является основным рынком для ненефтяного экспорта Азербайджана. В то же время, и российский рынок заинтересован в бесперебойной поставке азербайджанской продукции". Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил торговый представитель Азербайджана в России Руслан Алиев в рамках онлайн-дискуссий на тему "Логистика Россия-Азербайджан".

Торговое представительство Азербайджана в России совместно с журналом "Russian Business Guide" запустило цикл онлайн-дискуссий по различным отраслям сотрудничества и взаимодействия Азербайджанской Республики с РФ. 30 апреля состоялось первое мероприятие, в рамках которого были обсуждены вопросы влияния пандемии коронавируса на перевозки азербайджанских экспортных грузов в Россию, логистическая поддержка вывода азербайджанской продукции на региональные рынки России.

Выступая, Р, Алиев отметил, что в последние годы объем азербайджанского экспорта в Россию растет высокими темпами: "Так, в 2019 году в Россию было экспортировано продукции на 731,8 млн долларов, что на 10% больше показателя 2018 года. Несмотря на пандемию, в I квартале 2020 года рост составил еще 12%. Однако анализ производственных возможностей Азербайджана и потребностей российского рынка показывает, что потенциал роста гораздо выше.

Анализ ситуации показывает, что на положение дел влияет целый ряд факторов. В связи с этим считаем, что было бы полезным обсудить на экспертном уровне отдельные влияющие факторы. Это дало бы нам возможность лучше представить себе болевые точки и узкие места, подготовить соответствующие предложения и рекомендации".