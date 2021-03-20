Эксперты предрекают рост цен на жилье в Азербайджане

Сейчас спрос на относительно дешевые квартиры очень мал

Во время жесткого карантинного режима, введенного в прошлом году в связи с пандемией, рынок недвижимости, как и большинство отраслей, испытал резкий спад. Закрытие объектов общественного питания, введение полных или частичных ограничений на различные виды деятельности, как следствие, снижение уровня материального благосостояния людей, сказались и на купле-продаже и аренде квартир, коммерческих объектов, частных домов и дач. В частности, закрытие учебных заведений, ограничения на въезд из регионов в столицу привели к значительному спаду на рынке аренды жилья. Смягчение ограничений в этом году дает определенную надежду рынку недвижимости, как и для других секторов экономики.

Report опросил экспертов касательно ситуации на рынке недвижимости в феврале этого года, изменениях цен и покупательной способности.

Председатель Азербайджанского общества оценщиков, генеральный директор консалтинговой и оценочной компании MBA Нусрат Ибрагимов сообщил Report, что в феврале на рынке недвижимости по сравнению с январем произошел рост цен на 3,53%:

"Цены на рынке первичного жилья за месяц снизились на 0,22%, а за год выросли на 3,96%" Нусрат Ибрагимов Генеральный директор консалтинговой и оценочной компании MBA

"По сравнению с соответствующим периодом 2020 года цены выросли на 6,94%. Цены на частные дома и дачи за месяц выросли на 1,43%, а за год - на 8,89%. На рынке аренды нежилых помещений цены за месяц не изменились, а за год снизились на 11,97%. На рынке продажи коммерческих объектов рост цен за месяц составил 0,6 %, а за год - 3,77%.

Н.Ибрагимов отметил волатильность цен и на рынке жилья в феврале:

"На рынке аренды жилья наблюдалось снижение цен на 3% за месяц и на 7,86% за год, на рынке земельных участков рост на 2,14% за месяц и на 5,5% за год. Цены на рынке первичного жилья за месяц снизились на 0,22%, а за год выросли на 3,96%. На вторичном рынке жилья рост цен за месяц составил 0,79%, а за год - 8,11%".

"В феврале этого года по сравнению с январем покупательная способность на рынке недвижимости выросла примерно на 4,3%, в годовом сравнении снизилась", - добавил Н.Ибрагимов.

Эксперт по недвижимости Эльнур Фарзалиев отметил, что в январе-феврале текущего года спрос на квартиры с "купчей" был высоким:

"В конце этого – начале следующего года ожидается повышение цен" Эльнур Фарзалиев Эксперт по недвижимости

"В январе-феврале этого года новшеством стали ипотечные кредиты. В результате вырос спрос на дома стоимостью от 100 до 150 тысяч манатов. А на рынке аренды жилья таких изменений нет. После того, как открылись рестораны и другие объекты, люди из регионов прибыли в столицу для работы. Спрос на дешевые дома вырос, а на дорогие его нет. В новостройках также пустуют дорогие квартиры. Некоторые из них сдаются в аренду по минимальным ценам в качестве офисов.

Я думаю, что к концу этого года - началу следующего года цены будут расти, особенно, в новостройках. Потому что сейчас нет такого строительства как раньше. Раньше было много предложений, мало спроса. Сейчас есть спрос, но нет предложения. Большая часть построенных зданий была продана, очень мало зданий построено. Цены в построенных зданиях очень дорогие по сравнению с предыдущими из-за затрат на строительство. На это влияет отсутствие пригодных для строительства земельных участков, завышение цен на имеющиеся участки и рост цен на строительные материалы в течение года".

Эксперт также рассказал, в какой ценовой категории квартиры наиболее популярны:

"5-6 лет назад в старых зданиях чаще продавались одно-и двухкомнатные квартиры, цена которых варьировалась от 50 до 80 тысяч манатов. Сейчас спрос на относительно дешевые квартиры очень мал. В новостройках продаются трехкомнатные и малогабаритные четырехкомнатные квартиры. Речь идет о квартирах стоимостью около 200-300 тысяч манатов. Значение имеет также местоположение здания. Но продаются эти квартиры не так активно, как раньше. Также продаются квартиры Государственного агентства жилищного строительства. Но у нас не бывает информации об их продажах. Некоторые строительные компании продают квартиры по внутренним долгосрочным кредитам и очень успешно, поскольку люди больше предпочитают кредит. Многие покупают жилье в кредит и сдают его в аренду. Но в период жестких карантинных ограничений по этим квартирам сформировались очень серьезные проблемные кредиты".