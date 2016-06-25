​Эксперты: Онлайн-опрос в связи с экономическими реформами имеет важное значение

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Изучение общественного мнения в связи с проводимыми в Азербайджане экономическими реформами является положительной инициативой.

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Вахид Ахмедов, коснувшись онлайн-опроса, проводимого Службой помощника президента Азербайджана по экономическим реформам и Центром анализа и коммуникации экономических реформ (ЦАКЭР).

"Если этим вопросом занимаются Служба помощника президента Азербайджана по экономическим реформам и Центр анализа и коммуникации экономических реформ, это уже само по себе положительное явление. Президент непосредственно руководит экономическими реформами. Экономические реформы должно осуществлять правительство, которое подчиняется непосредственно президенту", - отметил В.Ахмедов.

По мнению депутата, основной вопрос заключается не в выдвижении предложений, а в их реализации: "Экономическим реформам дан старт, однако они продвигаются очень медленно. Во-первых, надо оздоровить банковский сектор. Здесь ситуация оставляет желать лучшего. Во-вторых, следует вкладываться в развитие ненефтяного сектора. То есть проводить комплексные реформы. Основной вопрос не в том, чтобы выдвинуть предложение, а чтобы реализовать его".

Независимый эксперт Самир Алиев сообщил Report, что обращение государственной организации к общественности и стремление к налаживанию связей с нею должны приветствоваться.

"Считаю, что при принятии решений нужно учитывать все мнения. Ранее также предпринимались подобные шаги, но они не доводились до конца. Очень важно, сколько продлится этот процесс и в какой степени будут учтены мнения. Реформы имеют большое значение. Даже если нефть подорожает, Азербайджан должен отказаться от нее и постараться развить ненефтяной сектор", - добавил С.Алиев.

Председатель Общества международных экономических исследований Фикрет Юсифов считает, что проведение данного опроса обеспечит правильное направление экономических реформ в стране: "Такие опросы играют положительную роль с позиции эффективности реформ. Изучение общественного мнения при принятии решений очень важно для устранения имеющихся недочетов. До и после любой экономической реформы необходимо проводить опрос. То есть следует выявить, что хочет общественность и насколько оправдала себя реформа, каковы ее результаты. Например, недавно приняты определенные решения в связи с таможенно-пропускными пунктами. Надо выяснить у общественности, как функционируют новые механизмы".

Напомним, что в последние месяцы общественность широко обсуждает обращение руководителей крупных торговых сетей (супермаркетов) в министерство экономики с просьбой ввести для них налоговые льготы. Они предложили установить нулевую ставку НДС на производимые в стране социально значимые продовольственные товары первой необходимости, отменить НДС на мясо, рыбу, молоко, мучные изделия, яйца, рис, масло, овощи, фрукты и детское питание.

Отметим, что Служба помощника президента Азербайджана по экономическим реформам и Центр анализа и коммуникации экономических реформ проводят онлайн-опрос. Целью опроса является изучение общественного мнения по поводу проводимых в Азербайджане экономических реформ и новых реформаторских предложений.

В первом опросе участникам предлагается в течение 10 дней ответить на вопрос: "Какие изменения вы предлагаете внести в налоговое законодательство и администрирование в Азербайджанской Республике?".

В опросе могут принять участие все юридические лица, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели и граждане. Для участия в опросе необходимо перейти по следующей ссылке: http://iqtisadiislahat.org/online-application.