Эксперты Глобального форума по прозрачности находятся с визитом в Баку

Группа экспертов-оценщиков Глобального форума по прозрачности и обмену информацией в налоговых целях посетила Баку в рамках нового этапа оценки.

Группа экспертов-оценщиков Глобального форума по прозрачности и обмену информацией в налоговых целях посетила Баку в рамках нового этапа оценки.

Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе при Минэкономики.

Став членом Глобального форума по прозрачности и обмену информацией в налоговых целях, Азербайджан взял на себя обязательство участвовать в процессе применения и оценки международных стандартов прозрачности и обмена информацией.

Глобальный форум регулярно оценивает уровень соблюдения международных стандартов обмена налоговой информацией с другими странами в странах-участницах. В рамках процесса оценивается соответствие существующей нормативно-правовой базы международным стандартам. Соответствие системы обмена информацией страны международным требованиям оценивается рейтинговым баллом.

Первый этап оценки Азербайджана завершился в 2016 году, и страна получила высокий рейтинговый балл - "в значительной степени соответствует" (largely compliant).

В настоящее время Глобальный форум приступил к новому этапу оценки. В рамках стартовавшего в сентябре 2023 года процесса Баку посетила группа экспертов-оценщиков Глобального форума.

Заместитель начальника Государственной налоговой службы Илькин Велиев встретился с группой экспертов и проинформировал их об интересующих вопросах. В рамках процесса оценки также предусмотрены встречи экспертов с представителями других государственных учреждений и ответственными лицами.

Утверждение окончательного рейтинга предусмотрено на конец 2024 года.