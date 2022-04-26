Эксперты: Цены на стройматериалы в Азербайджане не снизятся до прежнего уровня

Учитывая зависимость части импортируемых в Азербайджан строительных материалов от России и Украины, в настоящее время сложились определенные проблемы с их ввозом в страну. Это находит свое отражение и на стоимости данных материалов. Председатель Азерба

Учитывая зависимость части импортируемых в Азербайджан строительных материалов от России и Украины, в настоящее время сложились определенные проблемы с их ввозом в страну. Это находит свое отражение и на стоимости данных материалов.



Председатель Азербайджанской ассоциации производителей строительных материалов Эльхан Баширов отметил Report, что российско-украинская война стала одной из причин, способствующих глобальному росту цен: “В то же время выросли цены и на российскую продукцию. Поначалу этот процесс был обусловлен паникой. Позже подобные тенденции стали угасать, но прежнее состояние все же не вернулось”.

Э.Баширов убежден, что рост цен сохранит свои тенденции еще некоторое время. Коснувшись взаимосвязи этого процесса с ценами на нефть, наш собеседник отметил: "Нефть дорожает, что влияет на остальную продукцию. Поэтому, как мне кажется, в ближайшее время не стоит ожидать возвращения строительного рынка на прежний уровень. Хочется надеяться на то, что наше государство будет стимулировать производство строительных материалов. Необходимо пересмотреть таможенную политику, налоговое бремя и сопутствующие вопросы”.



Председатель Союза коммерческих юридических лиц Ассоциации производителей стройматериалов Азербайджана Рамиз Исаев отметил Report, что санкции западных стран в отношении России влияют и на торговых партнеров России: “Согласно статистике внешней торговли, опубликованной Государственным таможенным комитетом Азербайджана за январь текущего года, Украина и Россия, как одни из основных торговых партнеров нашей страны, занимают 3-е и 4-е места в товарообороте соответственно. Очевидно, что продолжающееся военные действия отразятся и на этом торговом обороте”.



По его словам, обесценивание рубля в настоящее время также является одним из факторов, которые могут повлиять на цены на импортные стройматериалы: "Если учесть, что санкции, введенные в настоящее время в отношении России, могут повлиять и на экспортные операции, можно утверждать о неизбежности процесса подорожания. Так, Россия может ввести лимит или запрет на экспорт стратегически важной продукции, что может привести к сокращению или остановке производства. С другой стороны, запреты, наложенные на эту страну в разных направлениях, также могут затруднить импорт”.



Эксперт по строительным материалам, исполнительный директор Общественного объединения ”Ассоциация риэлторов Азербайджана" Эльнур Азадов отметил, что с подобными проблемами в целом столкнулись все поставщики, потребители, физические и юридические лица, занимающиеся транспортировкой строительных материалов: "Самая большая проблема заключается в сырье для строительных материалов, поставляемом из Украины. Больше товаров оттуда не поступает. Товар оставался на складах только тех лиц, которые занимались торговлей какими-то крупными партиями. Они также резко повысили цены".