Эксперт: Всемирный банк - сторонник внедрения налога на сигареты

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Всемирный банк является сторонником внедрения налога на сигареты. Мировой опыт показывает, что это способствует сокращению потребления табака. Как сообщает Report, об этом сказал координатор Всемирного банка по применению налога на табачные изделия Патрисио Маркез на семинаре по налогообложению табачных изделий в Баку.

Маркез отметил, что применение налога приведет к увеличению бюджетных поступлений: "Введение налога на табачные изделия уменьшит использование сигарет. Опыт некоторых стран свидетельствует о том, что если цены на сигареты поднять на 10% , потребление снизится на 4%".

Эксперт считает, что сумму налога следует адаптировать к доходам населения: "Китай недавно применил очень эффективную практику. Они начали адаптировать налог на табачные изделия к доходам населения. Учитывается, что с ростом доходов население вновь может начать курить. В результате применения налога в этой сфере филиппинский бюджет получил 4 млрд. долларов, США - 15 млрд долларов".

"Табачные компании настаивают на том, что повышение налогов приведет к росту контрабанды. Однако у нас есть весомые аргументы против них. Сейчас сигареты производятся по современным технологиям, и это позволяет снизить их себестоимость", - сказал эксперт.