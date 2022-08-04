Эксперт: В июле в Азербайджане подорожали новые автомобили

В июле текущего года новые автомобили в Азербайджане подорожали на 2%, цены на старые не изменились.

В июле текущего года новые автомобили в Азербайджане подорожали на 2%, цены на старые не изменились.

Об этом Report сообщил эксперт по вопросам транспорта Эльдениз Джафаров.

По его словам, причиной подорожания стал рост логистических издержек во всем мире.

Эксперт отметил, что в прошлом месяце продажи автомобилей в Азербайджане несколько сократились по сравнению с предыдущим месяцем: "Продажи сократились как на первичном, так и на вторичном автомобильном рынках. В июле, как обычно, на первичном автомобильном рынке в основном были проданы кроссоверы и мини-кроссоверы. На вторичном автомобильном рынке предпочтение отдавалось автомобилям типа седан и хэтчбек с объемом двигателя около 1 500 кубических сантиметров".

"Активность на рынке останется низкой до конца этого месяца. Со следующего месяца активность начнет расти. Этот процесс характерен для автомобильного рынка Азербайджана. Это сезонный процесс. С осени мы сможем увидеть в стране новые модели автомобилей разных марок. В частности, мы можем ожидать увеличения количества мини-кроссоверов”, - отметил Э.Джафаров.