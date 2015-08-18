​Эксперт: В Азербайджане реальный объем проблемных кредитов в два раза больше

Баку. 18 августа. REPORT. AZ/ В Азербайджане фактическая задолженность населения по потребительским кредитам больше официальных цифр, что может привести к отрицательным результатам. Об этом заявил Report председатель Союза свободных потребителей (ССП) Эюб Гусейнов.

За последние пять лет на объектах розничной торговли (мебель, бытовая техника и др.) сформирован механизм выдачи кредитов непосредственно клиенту.

По его словам, при получении клиентом кредита в банке, все его данные включаются в Центральный кредитный реестр. При получении кредита из другого банка информация о нем регистрируется, оценивается кредитная история, риски и платежеспособность клиента.

"Когда потребитель входит в магазин, ему кажется, что магазин продает ему товар. В действительности, в магазине сидит другой человек, который покупает товар за наличные деньги и дает гражданину в кредит. Опыт показывает, что на этих условиях гражданин покупает товар на 30-40% дороже. Этот кредит не регистрируется в Кредитном реестре. Анализ показывает, что сейчас более 3 млн. человек задолжали магазинам. Потребитель под "беспроцентный кредит" в действительности покупает намного более дорогой товар. Например, врач при получении кредита заявляет, что его зарплата составляет 150 манатов, однако в магазине думают, что у него есть дополнительный доход и выдают ему товар в кредит. То же самое относится к покупаемому в приданое или для других целей товару. Таким образом, исполняется механизм, который финансирует коррупцию", - сообщил Э.Гусейнов.

По мнению Э.Гусейнова, судя по жалобам, в реальности задолженность населения составляет не 1,3 млрд. манатов, согласно официальным данным, а на 1,5 млрд. манатов больше: "Сейчас сформировался класс ростовщиков, которые по договоренности с магазином покупают товар за наличные и продают гражданину под высокие проценты. Например, последняя жалоба касалась магазина мебели Delloro. Жалобщик сообщил, что никак не смог узнать в магазине наличную цену на мебель. Магазинам выгодно продавать товары по такому принципу. Мы считаем, что накопление населением задолженности таким способом может привести к определенным отрицательным социальным, экономическим и политическим результатам. Население обвиняет государство".

Поэтому ССП направил предложения в Кабинет министров, Администрацию Президента, министерство экономики и промышленности. Вчера состоялись обсуждения данного вопроса с министерством экономики и промышленности. Официальные лица министерства признали, что выдача магазинами кредитов по преувеличенной стоимости противоречит законодательству. В министерстве заявили, что на сегодняшний день нет механизма, способного воспрепятствовать этому. "Однако мы ведем работу для того, чтобы выдача подобных кредитов прекратилась", - отметил Э.Гусейнов.