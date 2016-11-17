Эксперт USAID провел тренинг "Анализ дохода-расхода" в Баку

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Эксперт Агентства США по международному развитию (USAID) Крассен Станчев провел тренинги по теме "Анализ дохода-расхода" в Центре анализа и коммуникаций экономических реформ (ЦАКЭР) в Баку, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу центра.

В ходе тренинга были представлены аналитические методы, необходимые для процесса подготовки и обоснования крупных государственных и частных проектов. В частности, была представлена информация о различии в анализе дохода-расхода государственных и частных учреждений. Наряду с этим американский эксперт проинформировал участников тренинга о научной литературе, необходимой для проведения соответствующего детального анализа, поделился опытом в проведении подобного анализа.

Координатор ЦАКЭР по консалтингу и тренингу Кямиль Алескеров подчеркнул, что проведение данного тренинга имеет особое значение для центра. По его словам, на основе мандата ЦАКЭР следует проводить различные анализы расхода-дохода ряда государственных программ, поощрять стимулирование внедрение подобных подходов как в государственном, так и в частных секторах с целью формирования эффективного управления планов.

Данный тренинг является первым из серии тренингов "Анализ дохода-расхода и эффективное управление". Планируется в дальнейшем проведение более детальных и долгосрочных тренингов.

В конце эксперт ответил на интересующие участников, представляющих государственные и частные структуры, вопросы.