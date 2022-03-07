Эксперт: Темпы спада в России могут достигнуть двузначных значений

Экономика России в 2022 году с высокой вероятностью войдет в рецессию, а темпы спада могут достигнуть и двузначных значений в случае расширения санкций.

Экономика России в 2022 году с высокой вероятностью войдет в рецессию, а темпы спада могут достигнуть и двузначных значений в случае расширения санкций.

Как сообщает Report, об этом сказала главный экономист "Ренессанс Капитала" по России и СНГ Софья Донец.

"Думаю, с полной уверенностью можно сказать, что будет рецессия в этом году. Вопрос масштаба. Для нас осторожная оценка спада российской экономики в 2022 году - 4%. Более реалистичная, но более негативная оценка спада - 12%, это сценарий, где подразумеваем возможность дополнительных санкций, их расширение. И, надо понимать, что рецессия может быть не на один год - можем увидеть и два года подряд спад, это не исключено", - отметила экономист.

"По какому каналу будет идти рецессия - прежде всего это инвестиционная активность, которая сейчас будет на паузе и будет в большом минусе по итогам года. Думаю, можно говорить о спаде инвестактивности, сопоставимом с 2015 годом (10,1%), 2009 годом (13,5%), и даже более глубоким, потому что понимаем, что ситуация сейчас хуже и с точки зрения предсказуемости, и с точки зрения разрыва торговых связей", - сказала Донец.

Что касается инфляции, Донец заявила, что точно будет инфляционный шок и за счет роста сырьевых цен, и роста издержек, связанных с непонятной судьбой поставок, возможным дефицитом импорта, ослаблением рубля и так далее: "Конечно, среднегодовая инфляция будет гораздо выше, чем раньше предполагали. Но по мере вхождения экономики в рецессию, цены, естественно, замедлят свой рост на фоне спада спроса. Точно сказать, какая будет на конец года инфляция, сейчас сложно. Понятно, что на конец 2022 года будет гораздо выше, чем ожидали (действующий прогноз ЦБ на 2022 год 5-6%), но это будет разовое повышение, а потом пройдет стабилизация за счет рецессионного сценария, в результате в 2023 году на фоне высокой базы и рецессии инфляция может оказаться ниже, чем мы думали".

"Что касается долгосрочного роста, то можно много говорить о плюсах импортозамещения, но дезинтеграция экономики из глобального рынка, из глобальной системы может вести только к ухудшению потенциального роста", - сказала Донец о потенциальном росте экономики России, который раньше оценивался в районе 2-2,5%.

"Можно рассчитывать на какой-то краткосрочной эффект мобилизационного сценария, но он финансово неустойчив, экономически неустойчив, разрушает прежде созданные институты, с этой точки зрения он может действовать, но краткосрочно, или создавать рост, но в очень отдельных секторах за счет стагнации в других секторах", - отметила экономист.

"Мы не ожидаем, конечно, какого-то полного развала экономики или многолетней рецессии, но можно ожидать долгосрочную стагнацию реальных доходов - и тот рост, который мы раньше оптимистично оценивали в 2,5-3% в среднесрочном периоде, сейчас должны реалистично предположить, что долгосрочный рост будет не выше 1%", - высказалась Донец о возможных темпах роста в долгосрочном периоде.