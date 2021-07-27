Эксперт: Социально-экономические успехи последних 10 лет - залог устойчивой экономики

Социально-экономические успехи, достигнутые Азербайджаном за последние 10 лет, создали почву для формирования на следующем этапе устойчивой к различным социально-экономическим потрясениям экономической модели.

Социально-экономические успехи, достигнутые Азербайджаном за последние 10 лет, создали почву для формирования на следующем этапе устойчивой к различным социально-экономическим потрясениям экономической модели.

Об этом Report сообщил экономист-эксперт Амаль Гасанли.

По его словам, системные реформы, осуществляемые в направлении обеспечения экономического прогресса в нашей стране, являются одним из основных факторов, обеспечивающих улучшение инвестиционного и бизнес-климата: "За последнее десятилетие в Азербайджане были предприняты важные шаги для улучшения инвестиционного климата и реализованы важные законодательные инициативы. Меры, осуществляемые как в направлении либерализации налогово-таможенной политики, так и защиты инвестиций, стимулировали инвестиции в экономику страны.

Логическим результатом стало привлечение за прошедший период в национальную экономику более 211 млрд долларов США. Около половины из них - иностранные инвестиции. Помимо этого, более 130 млрд долларов из этих средств направлены именно в ненефтяной сектор. Это становится еще более важным на фоне текущего кризиса на рынке нефти в прошлом году. Так, даже кратковременное падение цен на нефть до отрицательных значений еще раз продемонстрировало для нас отсутствие альтернативы переходу к ненефтяной экономике".

Как отметил эксперт, сделать экономику страны привлекательной для инвестиций можно в рамках комплексных мер: "Он включает оздоровление бизнес-среды, формирование конкурентной среды, внедрение других элементов свободной экономической модели. Шаги, предпринятые правительством в этом направлении, обеспечили стране достойное место в различных международных рейтингах. Так, согласно отчету Doing Business, сегодня Азербайджан входит в 10 самых реформаторских стран мира. За последнее десятилетие наша страна поднялась на 58 ступеней в "Индексе экономической свободы" и стала 38-й среди 178 стран. В "Индексе глобальной конкурентоспособности" мы находимся на 58-м месте среди 141 страны. Все это важные моменты, которые успешно характеризуют прошедшее десятилетие для экономики Азербайджана”.