Эксперт Saxo Bank: В торговой войне между США и Китаем будут страдать рядовые граждане

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ "Таможенные пошлины, применяемые администрацией президента США Дональдом Трампом, в первую очередь направлены на ослабление импорта из Китая".

Как сообщает Report, об этом сказал специалист датского Saxo Bank Андреа Спиноцци.

По его словам, хотя Китай является основным торговым партнером США, с 2009 года экспорт США в эту страну на 45% меньше, чем импорт: "Хотя Китай стал членом Всемирной торговой организации в 2011 году, и торговые операции между двумя сверхдержавами увеличились. Сейчас торговая война может только привести к сокращению импортно-экспортных операций".

Специалист Saxo Bank полагает, что торговая война затронет рядовых граждан обеих стран, поскольку им придется платить за экономический и социальный ущерб от растущих пошлин:

"Эти страны столкнутся с инфляцией в результате роста цен, потому что себестоимость товаров из импортного сырья увеличится, что спровоцирует удорожание".

В то же время Спиноцци считает, что торговая война может открыть возможности для инвесторов, которые смогут извлечь выгоду из этой ситуации.